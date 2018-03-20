СМИ: подозреваемый в убийстве девочки Маэли во Франции дал показания в суде

МОСКВА , 20 мар — РИА Новости . Подозреваемый в убийстве во Франции почти полгода назад девочки по имени Маэли дал показания в суде, сообщает радиостанция France Info.

По данным радиостанции, Нордаль Леландэ «в отличие от предыдущих допросов в этот раз заговорил и предоставил ряд объяснений». В частности, он вновь заявил, что причиной гибели девочки стал несчастный случай. Беседа с прокурором и судьями длился около 7 часов, после чего Леландэ вернули в психиатрическое отделение изолятора в Лионе.

Девятилетняя Маэли вместе с родителями гостила на свадьбе в коммуне Пон-де-Бовуазен департамента Изер. В последний раз ее видели утром 27 августа в банкетном зале, где проходило празднество. Позже она исчезла. Тело Маэли обнаружили 14 февраля.

В убийстве и похищении девочки обвиняется 34-летний местный житель Нордаль Леландэ, но он категорически отрицал свою причастность. После обнаружения микрочастиц крови Маэли в багажнике автомобиля Леландэ он изменил стратегию и заявил, что причиной гибели девочки стал несчастный случай.

Исчезновение Маэли во Франции вызвало широкий общественный резонанс, за ходом расследования ее дела следят все крупнейшие СМИ страны.