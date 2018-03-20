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В инженерных войсках отметили день своего покровителя — святого Даниила Московского
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В инженерных войсках отметили день своего покровителя — святого Даниила Московского 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятие прошло в подмосковном селе Николо-Урюпино, в домовом храме 45-го инженерно-маскировочного полка. Участие приняли военнослужащие, ветераны инженерных войск и все желающие.
Военные инженеры России отметили День святого благоверного князя Даниила Московского — небесного покровителя инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Мероприятие прошло в подмосковном селе Николо-Урюпино, в домовом храме 45-го инженерно-маскировочного полка. Участие приняли военнослужащие, ветераны инженерных войск и все желающие.
Присутствующих поздравил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, божественную литургию провел настоятель храма игумен Варнава (Столбиков), а музыкальное сопровождение обеспечил Православный хор и ансамбль инженерных войск «За Веру и Отечество».
Первый Московский удельный князь Даниил Александрович, младший сын Александра Невского, родился в 1261 году. Князь прославился как талантливый управленец и полководец — за короткий срок Московское княжество выдвинулось в число наиболее крупных, что положило начало объединению русских земель.
Князь имел отношение к фортификации и прокладке дорог. Важным направлением его деятельности стало строительство монастырей. Им в 1282 году основан Свято-Данилов монастырь — один из старейших, составивших так называемый пояс укрепленных монастырей, в XVI-XVII веках защищавших подступы к Москве с юга. Стратегически важная Большая ордынская дорога, объединившая в себе различные транспортные направления и сделавшая Москву одним из центров торговых путей, проложена при правлении князя. Эти и другие факты из легендарного бытия князя послужили причиной становления святого благоверного князя Даниила Московского небесным покровителем инженерных войск России, о чем свидетельствует соответствующий указ патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
«Святой благоверный князь Даниил Московский — отметил игумен Варнава, — помогает инженерным войскам во всех военных делах, профессиональной деятельности. Он ведет военных инженеров уже долгие годы, укрепляет дух воинов во время серьезных испытаний. В войсках сложилась традиция вместе с личным составом подразделений отмечать этот день, служить литургию и молебен небесному покровителю».
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