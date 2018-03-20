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Йозеф Блаттер: «Сколько у меня осталось друзей? Мне хватит одной руки, чтобы их пересчитать»
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Йозеф Блаттер: «Сколько у меня осталось друзей? Мне хватит одной руки, чтобы их пересчитать» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Восьмой президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил в интервью «СЭ», что сейчас может пересчитать своих друзей на пальцах одной руки. Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. 2 июня 2015 года он объявил об уходе с поста в связи с коррупционным скандалам.
— Могу только предполагать, сколько друзей у вас было, пока вы возглавляли ФИФА. А сколько осталось? — (Поднимает правую руку и глядит на пальцы.) Мне хватит одной руки. И четырех пальцев. Но вот, к примеру, сегодня мне прислал сообщение Мишель Д'Ог (возглавлял медицинский комитет УЕФА. — Прим. А. Б.). Поддерживаем отношения с Хани Абу Рида, президентом Федерации футбола Египта, с шейхом Салманом из Бахрейна, главой азиатской конфедерации.
Полное интервью Йозефа Блаттера
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