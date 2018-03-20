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Кевин Федерлайн шантажирует отца Бритни Спирс
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Кевин Федерлайн шантажирует отца Бритни Спирс 

Popcake.tv 9 часов назад
Фото: Popcake.tv
После того, как Бритни Спирс отказалась повышать ежемесячные алименты своему экс-мужу Кевин Федерлайн, с двадцати до пятидесяти тысяч долларов, «Главный альфонс Голливуда» решил обратиться к отцу поп-принцессы. Кевин настроен решительно и требует от родителя, чтобы тот надавил на дочь. В противном случае, Кевин обещает выложить в сеть очередной компромат на бывшую жену и её семью. «Папочке это может не понравится» — сообщают источники слова Кевина.
Чем конкретно собирается шантажировать Федерлайн отца Бритни неизвестно, скорей всего, это скандальные подробности выходок дочери в середине нулевых. Папа поп-дивы ответил бывшему зятю, как настоящий мужчина:
«Моя дочь не обязана содержать тебя до пенсии. Ты не получишь от неё не долларом больше, чем назначил суд» — заявил отец.
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