Минобороны будет выплачивать пособия безработным женам офицеров

Минобороны РФ будет выплачивать пособия безработным женам офицеров и солдат-контрактников, так как в отдаленных военных городках и гарнизонах у них нет возможности трудоустроиться по профессии.

Как сообщает газета «Известия», льготы, в первую очередь, будут предназначены для супругов военнослужащих, проходящих службу в отдаленных гарнизонах в Сибири, Заполярье и на Дальнем Востоке. Также на пособие могут рассчитывать супруги, ухаживающие за больными детьми, не достигшими 18 лет.

Сумма пособия равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). В настоящий момент он составляет 9489 рублей в месяц.

Чтобы получить такое пособие, военнослужащему необходимо подать в свою воинскую часть рапорт, а также пакет документов супруга: трудовую книжку, копию свидетельства о браке и российский паспорт с отметкой о регистрации по месту службы.

Ранее Минобороны РФ выпустило рекомендации по поведению сотрудников и военнослужащих в интернете. Солдатам и офицерам советуют отказаться от использования популярных социальных сетей, не публиковать информацию о своей службе и отключить в телефонах геолокацию.

Как пояснили в ведомстве, правила были разработаны в конце 2017 года. Теперь они направлены в войска. Правила выполнили в виде памяток и пособий-плакатов.

В материалах солдат и офицеров предупреждают, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к личной информации пользователей. Кроме того публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами, напоминают авторы новых правил.