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Китайская таможня задержала пассажира с муравейником в багаже
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Китайская таможня задержала пассажира с муравейником в багаже 

Мир24 9 часов назад
Фото: Мир24
В аэропорту китайского города Чэнду таможенники задержали пассажира, незаконно провозившего муравейник, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Муравейник с живыми муравьями был обнаружен в вещах гражданина, прилетевшего из Эфиопии. Вес контрабанды составил 4,4 кг. Гнезда с насекомыми были упакованы в полиэтиленовый пакет.
Контрабандистов оказался гражданин Китая, который прибыл Чэнду из Аддис-Абебы. По словам задержанного, насекомые предназначались для приготовления лекарственных настоек.
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