Китайская таможня задержала пассажира с муравейником в багаже

В аэропорту китайского города Чэнду таможенники задержали пассажира, незаконно провозившего муравейник, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Муравейник с живыми муравьями был обнаружен в вещах гражданина, прилетевшего из Эфиопии . Вес контрабанды составил 4,4 кг. Гнезда с насекомыми были упакованы в полиэтиленовый пакет.

Контрабандистов оказался гражданин Китая , который прибыл Чэнду из Аддис-Абебы . По словам задержанного, насекомые предназначались для приготовления лекарственных настоек.

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