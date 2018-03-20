Режиссёр «Стражей Галактики» пожаловался на ботов в Твиттере, а затем признался в любви к России

Но уточнил, что есть и разногласия.

Постановщик Джеймс Ганн, снявший обе части «Стражей Галактики», входящих в киновселенную Marvel, 19 марта опубликовал в своём Твиттере сообщение, где призвал не обвинять любых сторонников Трампа в том, что они боты.

В ответ один из его подписчиков поинтересовался что делать, если реальный человек ведёт себя как бот.

В ответ Ганн упомянул так называемые «фабрики троллей», продвигающие нужные темы, а также вспомнил о том, что часто они находятся в России

В комментарии пришёл предположительно российский пользователь под ником febeerovez, который отметил, что несмотря на существующие разногласия не все жители России хотят войны и ненавидят США

Режиссёр, в свою очередь, заявил, что любит жителей России, хотя и не в восторге от правящей верхушки.

К дискуссии подключились сразу несколько пользователей, в том числе из России и других стран, которые ещё раз отметили, что разногласий всегда можно избежать. Сам Ганн больше ничего не писал на эту тему.