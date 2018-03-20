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Режиссёр «Стражей Галактики» пожаловался на ботов в Твиттере, а затем признался в любви к России
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Режиссёр «Стражей Галактики» пожаловался на ботов в Твиттере, а затем признался в любви к России 

DTF.RU 10 часов назад
Фото: DTF.RU
Но уточнил, что есть и разногласия.
Постановщик Джеймс Ганн, снявший обе части «Стражей Галактики», входящих в киновселенную Marvel, 19 марта опубликовал в своём Твиттере сообщение, где призвал не обвинять любых сторонников Трампа в том, что они боты.
В ответ один из его подписчиков поинтересовался что делать, если реальный человек ведёт себя как бот.
В ответ Ганн упомянул так называемые «фабрики троллей», продвигающие нужные темы, а также вспомнил о том, что часто они находятся в России.
В комментарии пришёл предположительно российский пользователь под ником febeerovez, который отметил, что несмотря на существующие разногласия не все жители России хотят войны и ненавидят США.
Режиссёр, в свою очередь, заявил, что любит жителей России, хотя и не в восторге от правящей верхушки.
К дискуссии подключились сразу несколько пользователей, в том числе из России и других стран, которые ещё раз отметили, что разногласий всегда можно избежать. Сам Ганн больше ничего не писал на эту тему.
Режиссёр активно протестует против текущего президента США Дональда Трампа. В январе он даже заявил, что отдаст 100 тысяч долларов на благотворительность, если Трамп повторно пройдёт медицинское обследование, по результатам которого выяснилось, что его вес совсем немного не попал в область, начиная с которой человека признают страдающим от ожирения.
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