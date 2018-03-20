Восстановлением лесов займутся лесопользователи

На заседании 20 марта Комитет Госдумы по энергетике обсудит в первом чтении законопроект о совершенствовании воспроизводства лесов.

Правительство предлагает внести в Лесной кодекс изменения, в соответствии с которыми лесовосстановлением на участках, предоставленных в аренду, постоянное бессрочное и безвозмездное пользование, будут заниматься все лица, использующие леса, на основании проекта освоения лесов.

Они должны будут восстанавливать погибшие, повреждённые леса, заботиться о сохранении полезных функций леса и его биологического разнообразия согласно правилам лесовосстановления. В соответствии с законопроектом, граждане будут осуществлять восстановительные мероприятия на землях лесного фонда или землях иных категорий, на площади, равной площади рубки лесных насаждений.

Порядок лесовосстановления будет установлен Правительством Российской Федерации . В соответствии с законопроектом лица, ходатайствующие о переводе земель лесного фонда в земли иных категорий, обязаны будут не позднее чем через один год после перевода выполнить работы по лесовосстановлению.

Законопроект не распространяется на лиц, использующих леса для эксплуатации линейных объектов, для геологического изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых, а также при осуществлении рубок в целях обеспечения безопасности граждан.