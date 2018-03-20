ВС РФ рассмотрит иск Telegram об отмене приказа ФСБ о декодировании сообщений

МОСКВА , 20 марта. / ТАСС /. Верховный суд России во вторник рассмотрит иск руководства мессенджера Telegram о признании недействующим приказа ФСБ РФ , который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Павел Чиков.

Компания Telegram Messenger LLP просит Верховный суд России признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети, как противоречащий требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

В октябре 2017 года мировой суд в Москве признал Telegram Messenger LLP (Лондон) виновной по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ ("Неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях") и оштрафовал эту компанию на 800 тыс. рублей. Данное решение было обжаловано, позднее районный суд признал его законным.

Telegram — бесплатная система мгновенного обмена сообщениями, работающая на большинстве мобильных и стационарных операционных систем через интернет. Позволяет обмениваться текстами, изображениями, аудио-, видео— и прочими видами файлов, вести онлайн-конференции и вещание в виде тематических каналов, совершать аудио— и видеозвонки. Поддерживает так называемые секретные чаты — передачу зашифрованной информации между отправителем и получателем напрямую, минуя серверы-посредники.

Согласно правилам Telegram, в нем невозможно заблокировать личные и групповые чаты, администрация в принципе не имеет к ним доступа. При этом Telegram принимает и блокирует за нарушение закона работающие в нем вещательные каналы, автоматические средства публикации (боты) и наборы виртуальных наклеек (стикеров), используемых для общения.