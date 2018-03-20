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Илья Резник отметит 80-летие в Государственном Кремлевском дворце
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Илья Резник отметит 80-летие в Государственном Кремлевском дворце 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Поэт-песенник Илья Резник в честь своего 80-летия представит во вторник в Государственном Кремлевском дворце (ГДК) концертную программу «Юбилейный вернисаж» при участии Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Тамары Гвердцители, Сосо Павлиашвили и других звезд эстрады. Об этом юбиляр сообщил ТАСС.
Поэт пообещал, что прозвучат его известные песни, стихи и молитвы, написанные с благословения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Резник отметил, что концерт будет «живым отчетом о творческой деятельности». Сам он будет и читать стихи, и петь собственные песни «Ясень», «Не отрекайся от страны».
Роль конферансье вечера его герой также возьмет на себя. Для каждого звездного гостя он подготовил поэтическую подводку.
По признанию Резника, наиболее близкая ему на сегодняшний день композиция «Скупимся на любовь» завершит праздничный концерт в исполнении Аллы Пугачевой и хора.
Илья Резник отметит юбилей 4 апреля. Из-под пера легендарного поэта-песенника вышли хиты «Золушка», «Яблони в цвету», «Маэстро», «Старинные часы», «Странник», «Чарли», «Еще не вечер», «Вернисаж», «Стюардесса по имени Жанна», «Кабриолет» и многие другие.
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