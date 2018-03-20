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Нотариусам разъяснят, что делать с наследственными фондами
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Нотариусам разъяснят, что делать с наследственными фондами 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Нотариусы получат законодательно закреплённые правила работы с завещаниями, если в них прописано создание наследственных фондов. Соответствующий проект закона 20 марта планирует рассмотреть перед первым чтением в Госдуме Комитет палаты по государственному строительству и законодательству.
Авторами документа стала группа депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета палаты по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Наследственный фонд — это способ управления тем имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются после смерти наследодателя. Как ранее отмечал Павел Крашенинников, предложение актуально для не просто богатых, а очень богатых людей, которые заинтересованы в том, чтобы после их кончины все заработанные средства не пошли на ветер.
Поправки в Гражданский кодекс о том, что с 1 сентября 2018 года в РФ появятся наследственные фонды, были приняты ещё летом 2017 года. Но для того чтобы система заработала в полную силу, необходимо внести изменения в ряд законов. Это и предлагают сделать парламентарии.
В частности, в Основы законодательства о нотариате они предлагают включить норму, обязывающую каждого нотариуса, ведущего наследственное дело, произвести поиск сведений о возможных завещаниях наследодателя с помощью единой информационной системы нотариата.
Содержание завещания будет устанавливаться на основании электронного образа такого завещания, хранящегося в этом реестре. Обнаружив завещание, условия которого предусматривают создание наследственного фонда, нотариус должен будет направить предложения войти в руководство фонда всем тем, кого указал сам завещатель.
«Наследственный фонд будет создаваться и функционировать после смерти гражданина-наследодателя и в соответствии с теми условиями, которые он сам определит. Решение об учреждении фонда оформляется гражданином при составлении завещания», — объяснил Павел Крашенинников
После смерти гражданина нотариус в течение трёх дней с момента открытия наследственного дела направляет в уполномоченный государственный орган заявление о регистрации наследственного фонда. К заявлению он прикладывает то самое решение наследодателя об учреждении фонда, где указаны все условия.
В проекте прописаны и действия нотариуса в случае, если указанные лица вдруг откажутся вступить в дело. Управление фондом должно осуществляться бессрочно или в течение определённого срока в соответствии с условиями, указанными учредителем, а имущество фонда в процессе его функционирования может пополняться.
«Из имущества или из доходов будут производиться выплаты тем лицам, которые были указаны учредителем в завещании, — сказал Павел Крашенинников. — Это могут быть члены семьи наследодателя, различные организации или граждане, не являющиеся наследниками умершего», — уточнил депутат.
По его словам, деньги из фонда можно будет (при наличии соответствующей воли умершего) направлять и на благотворительность — поддержку одарённых детей, выдающихся учёных, спортсменов.
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