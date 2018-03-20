Монголия намерена вернуть окаменелости и древние останки динозавров, нелегально вывезенные во Францию и Республику Корея

Соответствующие компетентные органы уже подтвердили, что останки динозавров были незаконно ввезены из Монголии в РК и Францию, говорится в официальном заявлении данного отдела.

При этом южнокорейский суд официально постановил вернуть останки динозавров, а французская сторона заявила, что окаменелости динозавров будут возвращены в Монголию в том случае, если страна подаст ходатайство по возврату окаменелостей. —0—