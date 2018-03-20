МФК поможет Монголии увеличить сельскохозяйственный экспорт

Улан-Батор , 19 марта / Синьхуа / — МИД Монголии и Международная финансовая корпорация, входящая в Группу Всемирного банка , сегодня подписали меморандум о взаимопонимании. Документ отражает намерение сторон создать условия для обеспечения реализации Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и повышении конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Монголии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Как отметил глава МИД Монголии Дамдины Цогтбаатар, упрощение процедур торговли является краеугольным камнем повестки дня правительства в области торговли и экономического развития. «Мы считаем, что это поможет Монголии в достижении цели по увеличению экспорта страны».

Со своей стороны, постпред МФК в Монголии Нгуен Туен сказал, что прозрачная и современная система содействия торговле позволит монгольским предприятиям, особенно агробизнесу, более легко найти общий язык со своими зарубежными партнерами, повысит экспортную конкурентоспособность Монголии.

Сельскохозяйственный сектор занимает ведущее место в экономике Монголии. Мясо и молочные продукты составляют 61 процент животноводческой продукции и 7 процентов ВВП страны. —0—