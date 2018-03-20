Ещё
МФК поможет Монголии увеличить сельскохозяйственный экспорт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МФК поможет Монголии увеличить сельскохозяйственный экспорт 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Улан-Батор, 19 марта /Синьхуа/ — МИД Монголии и Международная финансовая корпорация, входящая в Группу Всемирного банка, сегодня подписали меморандум о взаимопонимании. Документ отражает намерение сторон создать условия для обеспечения реализации Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и повышении конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Монголии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Как отметил глава МИД Монголии Дамдины Цогтбаатар, упрощение процедур торговли является краеугольным камнем повестки дня правительства в области торговли и экономического развития. «Мы считаем, что это поможет Монголии в достижении цели по увеличению экспорта страны».
Со своей стороны, постпред МФК в Монголии Нгуен Туен сказал, что прозрачная и современная система содействия торговле позволит монгольским предприятиям, особенно агробизнесу, более легко найти общий язык со своими зарубежными партнерами, повысит экспортную конкурентоспособность Монголии.
Сельскохозяйственный сектор занимает ведущее место в экономике Монголии. Мясо и молочные продукты составляют 61 процент животноводческой продукции и 7 процентов ВВП страны. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Израиле арестован дипработник Франции по подозрению в нелегальном ввозе оружия Баку состоялось заседание 36-й сессии Межгоссовета по авиации и использованию воздушного пространства Чжан Чжицзюнь выразил соболезнования в связи с кончиной известного писателя Ли Ао
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов34
В США отреагировали на победу Путина501
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко26
«Перестаньте нас оскорблять»181
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение