Ещё
За недостаточную антитеррористическую защищённость ведомств накажут штрафом в полмиллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня

За недостаточную антитеррористическую защищённость ведомств накажут штрафом в полмиллиона рублей 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
За недостаточную организацию антитеррористической защиты министерств и госкорпораций «Росатом« и »Роснано« максимальный штраф составит полмиллиона рублей. Соответствующий законопроект рекомендовал принять Госдуме в первом чтении 23 марта Комитет палаты по госстроительству и законодательству.
Законопроект, который разработала Росгвардия и внесло на рассмотрение Госдумы Правительство, дополняет Административный кодекс новой статьёй 20.35, устанавливающей ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищённости объектов, включая места массового пребывания людей.
»За воспрепятствование соблюдению таких требований лицами, на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность выполнения этих требований, если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния также предусматривается ответственность», — сказал замглавы Росгвардии Сергей Лебедев.
В инициативе отмечено, что гражданам за вышеперечисленные деяния грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч рублей или дисквалификация до трёх лет, юридическим лицам — до 500 тысяч рублей.
Полномочиями по составлению протоколов, указано в проекте, наделяются должностные лица органов внутренних дел, органов ФСБ и должностные лица войск Росгвардии. Затем они должны передавать дела в суд.
«Принятие законопроекта повысит эффективность принимаемых мер по антитеррористической защищённости объектов и территорий», — добавил Лебедев.
Парламентская газета: последние новости
Россиян призовут на военные сборы Москвичёв призвал обсудить вопрос о повышении разрешённой скорости до 100 км/ч Крымчане впервые в жизни выбирают Президента России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза221
О чем говорили Путин и Трамп59
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»92
В МИД РФ приглашены все иностранные послы55
Трамп все-таки поздравил Путина175
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение