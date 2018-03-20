За недостаточную антитеррористическую защищённость ведомств накажут штрафом в полмиллиона рублей

За недостаточную организацию антитеррористической защиты министерств и госкорпораций «Росатом« »Роснано« максимальный штраф составит полмиллиона рублей. Соответствующий законопроект рекомендовал принять Госдуме в первом чтении 23 марта Комитет палаты по госстроительству и законодательству.

Законопроект, который разработала Росгвардия и внесло на рассмотрение Госдумы Правительство, дополняет Административный кодекс новой статьёй 20.35, устанавливающей ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищённости объектов, включая места массового пребывания людей.

»За воспрепятствование соблюдению таких требований лицами, на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность выполнения этих требований, если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния также предусматривается ответственность», — сказал замглавы Росгвардии Сергей Лебедев

В инициативе отмечено, что гражданам за вышеперечисленные деяния грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч рублей или дисквалификация до трёх лет, юридическим лицам — до 500 тысяч рублей.

Полномочиями по составлению протоколов, указано в проекте, наделяются должностные лица органов внутренних дел , органов ФСБ и должностные лица войск Росгвардии. Затем они должны передавать дела в суд.

«Принятие законопроекта повысит эффективность принимаемых мер по антитеррористической защищённости объектов и территорий», — добавил Лебедев.