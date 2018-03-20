За халатное отношение к антитеррористической защите будут штрафовать

России могут появиться штрафы до 500 тысяч рублей за халатное отношение к антитеррористической защищённости на территории министерств и госкорпораций.

Соответствующий проект закона, который подготовила Росгвардия и внесло на рассмотрение Госдумы Правительство, 20 марта планирует рассмотреть на заседании думский Комитет по госстроительству и законодательству.

Парламентарии документ обсудят и решат, рекомендовать его к рассмотрению в первом чтении или нет.

Авторы исходили из того, что в законе «О противодействии терроризму» закрепляются требования к антитеррористической защищённости объектов, а потому нужно ввести и ответственность за их нарушение, а также за воспрепятствование соблюдению этих требований лицами, обязанными их выполнять.

Сейчас в соответствии с антитеррористическим законодательством Правительство устанавливает требования к антитеррористической защищённости объектов, выполнение которых обязательно для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Кроме того, согласно Федеральному закону «О противодействии терроризму», выполнение этих требований должны обеспечивать и физлица, если они используют принадлежащее им имущество в общественно полезных целях.

В новом законопроекте за совершение указанного правонарушения предполагается наказывать граждан штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от 6 месяцев до 3 лет, а юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Требования «направлены на предотвращение совершения террористических актов на объектах, правообладателями которых являются федеральные органы исполнительной власти, госкорпорации „Росатом“ »Роскосмос» , а также на объектах, которые относятся к сфере их деятельности».

Полномочиями составлять протоколы об административных в данном случае планируется наделить должностных лиц ОВД , органов ФСБ России , войск Росгвардии. При этом предполагается прописать правило, согласно которому рассматривать дела об административных правонарушениях указанной категории будет суд.

Ранее глава договорно-правового департамента национальной гвардии Российской Федерации Александр Школьников сообщал, что будет составлен перечень стратегически важных объектов страны, за несоблюдение требований антитеррористической защищённости которых виновные лица должны будут нести суровую ответственность.

Норма не будет применяться в случае выявления нарушений на объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средств и топливно-энергетического комплекса. В октябре 2016 года Росгвардия уже получила право проводить плановые и внеплановые проверки на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Штрафы за такие нарушения законодательством тоже установлены.

Антитеррористическая защищённость — это состояние защищённости конкретного объекта, места массового пребывания людей, которое препятствует или затрудняет совершению на нём террористического акта, захвата заложников, подрыва, поджога.

Под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведённая территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определённых условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.