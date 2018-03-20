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Собчак попросила у Путина освободить гражданского активиста, который сидит в Поморье
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Собчак попросила у Путина освободить гражданского активиста, который сидит в Поморье 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Сегодня Ксения Собчак, которая баллотировалась в президенты России, встретилась с Владимиром Путиным. «Главный смысл был в том, чтобы передать ему список политических заключенных и потребовать их освободить», — написала в своем «Фейсуке» представитель Собчак Марина Литвинович.
В списке 16 имен, среди них — Сергей Мохнаткин, гражданский аткивист, участник «Стратегии 31». Сейчас он отбывает наказание в Котласе. В 2014 году его осудили на 4,5 года по статье о применении насилия к представителю власти во время акции на Триумфальной площади. Позже Котласский районный суд добавил оппозиционеру два года сверху за «дезорганизацию исправительного учреждения». Летом прошлого года Мохнатикн пытался обжаловать это решение, но Архангельский областной суд оставил решение нежестоящей инстанции без изменения.
Компанию Сергею Мохнаткину в «списке Собчак» составили Олег Навальный, Дмитрий Борисов, Олег Сенцов и другие деятели, которых правозащитники считают политическими заключенными. По словам Марины Литвинович, Владимир Путин пообещал рассмотреть этот список. «Надежда некоторая есть», — резюмировала в своем посте представитель Собчак.
Впервые Сергей Мохнаткин был осужден в 2010 году. Тогда он также был задержан во время «Стратегии-31» в Москве. Это произошло 31 декабря 2009 года. В 2012 году он был помилован указом президента РФ Дмитрия Медведева.
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