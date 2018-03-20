Имя лауреата Нобелевской премии по математике объявят в Осло

ТАСС , 20 марта. Имя лауреата Абелевской премии, которую присуждает Академия наук Норвегии за выдающиеся достижения в области математики, назовут во вторник в Осло. Эту почетную награду нередко называют Нобелевской премией по математике.

Церемония вручения награды проходит, как правило, в конце весны. Лауреат получает ее из рук наследника норвежского престола принца Хокона Магнуса.

Абелевская премия — 2017

В прошлом году Абелевскую премию получил математик из Франции Ив Мейер за «основополагающий вклад в разработку теории вейвлетов» — математических функций, применяемых в том числе для анализа и сжатия данных.

Как отмечалось в обосновании решения Абелевского комитета, методы, разработанные Мейером, оказали долгосрочное влияние на область гармонического анализа и дифференциальных уравнений.

Как тогда отмечалось, «познания Мейера в сфере математики научной школы Кальдерона и Зигмунда открыли путь к созданию теории вейвлетов, плодотворно связав чисто математическую задачу с теорией, имеющей широкое практическое применение в мире».

Норвежский математик Абель

Абелевская премия получила свое имя в честь знаменитого норвежца Нильса Хенрика Абеля (1802-1829). Он был основоположником теории эллиптических функций и внес значительный вклад в теорию рядов.

В 2002 году по случаю 200-летия со дня рождения ученого, прожившего всего 26 лет, норвежское правительство выделило 200 млн крон (23,6 млн долларов) на учреждение Абелевского фонда и одноименной премии. Она призвана не только отмечать заслуги выдающихся математиков, но и способствовать росту популярности этой научной дисциплины среди молодежи.

Правила присуждения премии

Номинировать ученых на Абелевскую премию может любой желающий. Лауреат определяется на основе рекомендаций Абелевского комитета, состав которого меняется каждые два года. В него входят пять заслуженных математиков из разных стран. В 2012-2013 годах членом комитета был обладатель Филдсовской премии Станислав Смирнов из России . Размер денежной составляющей Абелевской премии равен 6 млн крон.

Лауреаты из России