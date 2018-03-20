Инвалиды получили возможность сдавать нормы ГТО

Людям с ограниченными возможностями предоставили право сдавать тесты комплекса «Готов к труду и обороне». Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 20 марта.

Согласно изменениям, которые вносятся в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО, инвалиды сами будут выбирать, какие испытания они хотят пройти. Для остальных категорий граждан задания, как и раньше, делятся на обязательные и дополнительные.

Выбирать упражнения лица с ограниченными возможностями будут из предложенного перечня тестов на скорость, выносливость, силу, гибкость, координацию и скоростно-силовые характеристики. При этом на Министерство труда и социальной защиты возложены полномочия по разработке требований к уровню физической подготовки инвалидов.