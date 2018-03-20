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Инвалиды получили возможность сдавать нормы ГТО
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Инвалиды получили возможность сдавать нормы ГТО 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Людям с ограниченными возможностями предоставили право сдавать тесты комплекса «Готов к труду и обороне». Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 20 марта.
Согласно изменениям, которые вносятся в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО, инвалиды сами будут выбирать, какие испытания они хотят пройти. Для остальных категорий граждан задания, как и раньше, делятся на обязательные и дополнительные.
Выбирать упражнения лица с ограниченными возможностями будут из предложенного перечня тестов на скорость, выносливость, силу, гибкость, координацию и скоростно-силовые характеристики. При этом на Министерство труда и социальной защиты возложены полномочия по разработке требований к уровню физической подготовки инвалидов.
Вместе с тем документом устанавливается, что центры тестирования по выполнению норм ГТО должны обеспечить инвалидов и лиц с ограниченными возможностями спортивным оборудованием и инвентарём, необходимым для прохождения испытаний в соответствии с методическими рекомендациями, утверждаемыми Минспортом.
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