ООН: решение США по Иерусалиму усилило чувства безысходности среди палестинцев

ЖЕНЕВА, 19 марта. / ТАСС /. Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля усилило чувства безысходности у палестинцев. Такое мнение высказал в представленном в понедельник на сессии Совета ООН по правам человека ( СПЧ ) в Женеве докладе спецдокладчик по правам и свободам на оккупированных Израилем палестинских территориях Майкл Линк.

Декабрьское заявление Трампа, говорится в документе, «привело к серьезной политической реакции международного сообщества и властей Палестины , а на Западном берегу и в Газе вспыхнули широкие протесты». «Чувства безысходности среди палестинцев, вызванные этим заявлением, невозможно преувеличить, — подчеркивает Линк. — Это заявление и нынешнюю обеспокоенность по поводу соблюдения прав человека следует рассматривать на фоне 50 лет оккупации».

Спецдокладчик пришел к выводу, что ситуация в области прав и свобод на оккупированных палестинских территориях после его прошлогоднего доклада «продолжила ухудшаться» — разрушались дома палестинцев и школы в Газе и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Палестинцы «подвергались арестам и произвольному задержанию, ограничениям свободы передвижения».

"Оккупация по стороны Израиля затрагивает все аспекты жизни палестинцев — от доступа к медицинскому обслуживанию до строительства дома и стремления уехать за границу", — констатирует Линк. Он рекомендовал правительству Израиля «соблюдать международное право и полностью положить конец 50-летней оккупации палестинских территорий», прекратить блокаду Газы, обеспечить доступ палестинцев в специализированные медицинские учреждения, улучшить условия в тюрьмах.

Президент США Дональд Трамп заявил 6 декабря 2017 года, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель— Авива в этот город. Это решение было крайне негативно воспринято во многих странах, в первую очередь арабских и мусульманских, а на палестинских территориях прошли массовые акции протеста.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.