Связанная с Трампом компания вмешивалась в выборы по всему миру

Британская компания Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на расследование британского канала Channel 4.

Некоторые СМИ утверждают, что Cambridge Analytica сотрудничала со штабом нынешнего президента США Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании.

Журналист Channel 4 напросился на беседу к главе корпорации Александру Нику и некоторым другим ее представителям под видом клиента, который якобы намеревался повлиять на результаты выборов на Шри-Ланке . Соответствующие разговоры корреспондент записал на скрытую камеру.

Кения, Чехия и Аргентина. В минувший понедельник Channel 4 представил фильм, в котором рассказывается о вмешательстве Cambridge Analytica в более чем 200 выборов в различных зарубежных странах. Среди них, в частности, Нигерия

Для этого использовались, как утверждает телеканал, различные методы, включая взятки, провокации и вбросы компромата на кандидатов. Созданная в 2013 году Cambridge Analytica за время своего существования собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook.

Британская корпорация в ответ на публикацию Channel 4 подтвердила, что ее сотрудники встречались с журналистом телеканала, однако указали, что их ответы на вопросы представителя СМИ были истолкованы неверно.