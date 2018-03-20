Михаил Таратута: Не последний день Помпео

Уволив Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря, президент Трамп решил заменить его нынешним директором ЦРУ Майком Помпео.

То, что Тиллерсон не жилец в кабинете Трампа, было понятно давно: их взгляды и даже публичные высказывания о мировой политике расходились по очень уж широкому спектру. Президент, чей стиль больше похож на поведение хозяина корпорации, в политических решениях более всего полагается на собственные инстинкты, а не на мнения других. Члены команды для него не столько советники, сколько исполнители. И тут самостоятельный Тиллерсон был для него вечной песчинкой в глазу. Не говоря уже о том, что Тиллерсон ухитрился за год основательно развалить свое министерство.

Михаил Таратута // Фото: Global Look Press

С Майком Помпео Трампу конечно же будет куда как комфортнее. Между ними за год в ходе ежедневных брифингов образовалась особая химия отношений. Помпео чутко уловил особенности президента, не выносящего погружения в детали, и, как говорят, ужимал свои доклады до абсолютного минимума, искусно дозируя те сообщения, о которых Трампу неприятно было бы слышать. По своим взглядам Помпео и Трамп весьма схожи. Ну а там, где имеются различия, как, например, в вопросе более жесткой линии с Россией , Помпео, надо думать, себя скорректирует. С Помпео будет комфортнее и мировым политикам. По крайней мере, они не будут путаться в сигналах, поступающих из Вашингтона, — они будут твердо знать, что новый госсекретарь говорит от имени президента, а не собственного.

Помпео знает эту жизнь. Он с отличием окончил военную академию Вест-Пойнт. Изучал право в Гарварде . Был практикующим адвокатом, работал в аэрокосмической компании, а затем руководил компанией по производству и продаже нефтяного оборудования. На протяжении трех сроков избирался в палату представителей конгресса, был членом комитета палаты по разведке. И горячим противником Клинтон. И столь же убежденным сторонником Трампа. На посту директора ЦРУ он сумел пройти по тонкому лезвию несложившихся отношений между президентом и разведсообществом, завоевав уважение и доверие сотрудников управления.

Как назначение Помпео скажется на отношениях с Россией? Думаю, никак не скажется. Так уж у Трампа сложилось, что во многом на этом направлении, вопреки Конституции США, тон задает не столько президент, сколько конгресс, поддержанный прессой. Иными словами, пока можно ждать только стабильно плохих отношений.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2018.