Президент Зимбабве амнистировал 3 тыс. заключенных

Хараре , 22 марта / Синьхуа / — Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на днях издал приказ об амнистии 3 тыс. заключенных, чтобы улучшить жилищные условия в тюрьмах. Сегодня во второй половине дня из тюрьмы в столице Зимбабве Хараре была выпущена первая группа заключенных.

Согласно информации, предоставленной органом управления тюрьмами в Зимбабве, амнистия распространяется на женщин-заключенных, кроме тех, кто приговорен к смертной казни и пожизненному заключению, а также на несовершеннолетних заключенных и преступников, задержанных за мелкие правонарушения и осужденных на срок менее 3 лет. Кроме этого, под амнистию попали инвалиды, неизлечимо больные и заключенные старше 60 лет.

Орган управления тюрьмами в Зимбабве заявил, что по разным причинам, в том числе из-за нехватки средств, тюрьмы по всей стране переполнены, а условия содержания в них скверные. Общая вместимость тюрем составляет 17 тыс. человек, однако в них находится 20 тыс. заключенных. —0—