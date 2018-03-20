Подмосковье заняло одну из лидирующих позиций по внедрению ГЧП 

Московская область заняла одну из лидирующих позиций по внедрению механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП) в России, сообщает телеканал «360». Как заявила замминистра инвестиций и инноваций региона Румяна Свистунова, Подмосковье показывает отличные результаты и в инвестиционной сфере.
«Это как раз проекты, в которых государство играет роль гаранта, а бизнес приносит свои деньги под гарантированные инвестиции или соинвестиции, или под гарантии государства», — отметила Свистунова.
Она напомнила, что регион начинал с 34-го места, тогда как теперь занимает второе по стране.
Ранее m24 сообщало, что число ИП в Москве выросло на 11,3% в 2017 году и составило более 284 тыс.