Подмосковье заняло одну из лидирующих позиций по внедрению ГЧП

Московская область заняла одну из лидирующих позиций по внедрению механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП) в России , сообщает телеканал «360». Как заявила замминистра инвестиций и инноваций региона Румяна Свистунова, Подмосковье показывает отличные результаты и в инвестиционной сфере.

«Это как раз проекты, в которых государство играет роль гаранта, а бизнес приносит свои деньги под гарантированные инвестиции или соинвестиции, или под гарантии государства», — отметила Свистунова.

Она напомнила, что регион начинал с 34-го места, тогда как теперь занимает второе по стране.