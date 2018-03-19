Тепло в социальных объектах Заволжского района будет подаваться посредством обратного трубопровода до окончания ремонта

Ярославле в районе дома 34 по проспекту Машиностроителей была нарушена целостность тепловой сети. Произошел прорыв трубы диаметром 400 милиметров на врезке в магистральный теплопровод диаметром 800 милиметров.

Из-за коммунальной аварии поддержание нормативных параметров теплоснабжения потребителей невозможно. На заседании КЧС и ОПБ мэрии Ярославля было принято решение о необходимости проведении срочных ремонтных работ.

— Ситуация внештатная, утечка теплоносителя большая, однако все находится под контролем, — сообщил и.о. директора департамента ЖКХиРТ Ярославской области Сергей Колесников . — В целях недопущения резкого снижения температуры воздуха до окончания ремонтно-восстановительных работ в помещениях социально-значимых объектов теплоснабжение и горячая вода будут подаваться посредством обратного трубопровода.

Работы проводятся обслуживающей тепловые сети организацией АО «Ярославские Энергетические Системы».

В соответствии с планом ремонта, завтра с 8 утра потребители будут отключены от тепла и горячего водоснабжения. Под отключение попадают 200 многоквартирных домов, в которых проживает порядка 50 000 человек, 16 детских садов, 6 школ, Областная клиническая больница, и два физкультурно-оздоровительных комплекса.