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Тепло в социальных объектах Заволжского района будет подаваться посредством обратного трубопровода до окончания ремонта
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Тепло в социальных объектах Заволжского района будет подаваться посредством обратного трубопровода до окончания ремонта 

Портал органов государственной власти Ярославской области 3 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Ярославле в районе дома 34 по проспекту Машиностроителей была нарушена целостность тепловой сети. Произошел прорыв трубы диаметром 400 милиметров на врезке в магистральный теплопровод диаметром 800 милиметров.
Из-за коммунальной аварии поддержание нормативных параметров теплоснабжения потребителей невозможно. На заседании КЧС и ОПБ мэрии Ярославля было принято решение о необходимости проведении срочных ремонтных работ.
— Ситуация внештатная, утечка теплоносителя большая, однако все находится под контролем, — сообщил и.о. директора департамента ЖКХиРТ Ярославской области Сергей Колесников. — В целях недопущения резкого снижения температуры воздуха до окончания ремонтно-восстановительных работ в помещениях социально-значимых объектов теплоснабжение и горячая вода будут подаваться посредством обратного трубопровода.
Работы проводятся обслуживающей тепловые сети организацией АО «Ярославские Энергетические Системы».
В соответствии с планом ремонта, завтра с 8 утра потребители будут отключены от тепла и горячего водоснабжения. Под отключение попадают 200 многоквартирных домов, в которых проживает порядка 50 000 человек, 16 детских садов, 6 школ, Областная клиническая больница, и два физкультурно-оздоровительных комплекса.
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