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Проезд в общественном транспорте Парижа предложили сделать бесплатным
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Проезд в общественном транспорте Парижа предложили сделать бесплатным 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Проезд в общественном транспорте столицы Франции Париже может стать бесплатным к 2020 году. Обсуждение этого вопроса власти Парижа намерены начать в начале лета. Об этом сообщает издание Les Echos.
Детально изучить экономическую модель проекта поручено городскому совету. Автор идеи — мэр Парижа Анна Идальго.
Она озабочена загрязнением городской среды, главную скрипку в котором играют автомобили.
Если идея будет поработана и поддержана, то ездить бесплатно в общественном транспорте столицы Франции смогут все желающие.
Но еще до 2020 года, автобусы, трамваи и другие виды общественного транспорта Парижа и его пригорода могут стать бесплатными для тех, кто старше 65 лет и у кого доход ниже 2,2 тысячи евро.
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