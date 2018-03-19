Мэр Парижа пообещала к 2020 году сделать бесплатным общественный транспорт

В интервью газете Echo Идальго рассказала, что «к лету 2018 года» она намерена изучить и обсудить экономическую модель бесплатного общественного транспорта на территории всей агломерации. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято к 2020 году, на который намечены очередные муниципальные выборы.

"Вопрос бесплатного транспорта является ключевым в области городского передвижения, где автомобили, производящие вредные выбросы, больше не занимают центральное место", — заявила Идальго.