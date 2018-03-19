В Волгограде со второй попытки запустят одностороннее движение в центре города

На улицах Володарского, Ленина и Пушкина, которые с завтрашнего дня станут односторонними, появились новые дорожные знаки в черном полиэтилене.

— В администрации города пообещали, что с завтрашнего дня дороги перейдут на одностороннее движение, — напомнил волгоградец Максим Гелунов. — Пока внимательные горожане могут рассмотреть лишь новые указатели. Знаки в черном целлофане, скорее всего откроют лишь утром.

Поменять схему на трех улицы в центре города волгоградцам обещали еще в прошлый понедельник, 12 марта. В день Х в пресс — службе администрации объявили о том, что вводу одностороннего движения помешал сильный мороз.

Проехать только в одну сторону водители смогут по улицам:

— Володарского. В направлении от улицы Мира к улице имени Чуйкова;

— Ленина. В направлении от улицы имени Чуйкова к улице Мира;

— Пушкина. В направлении от улицы Ленина к Володарского.

В конце декабря прошлого года МБУ «Северное» начало готовить проектную документацию для изменения дорожной схемы в центре города. В администрации города уверены, что изменения на дорогах облегчит жизнь не только рядовым автомобилистам, но и водителям коммунальной техники.