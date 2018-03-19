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В Волгограде со второй попытки запустят одностороннее движение в центре города
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В Волгограде со второй попытки запустят одностороннее движение в центре города 

v1.ru 3 часа назад
Фото: v1.ru
На улицах Володарского, Ленина и Пушкина, которые с завтрашнего дня станут односторонними, появились новые дорожные знаки в черном полиэтилене.
— В администрации города пообещали, что с завтрашнего дня дороги перейдут на одностороннее движение, — напомнил волгоградец Максим Гелунов. — Пока внимательные горожане могут рассмотреть лишь новые указатели. Знаки в черном целлофане, скорее всего откроют лишь утром.
Поменять схему на трех улицы в центре города волгоградцам обещали еще в прошлый понедельник, 12 марта. В день Х в пресс — службе администрации объявили о том, что вводу одностороннего движения помешал сильный мороз.
Проехать только в одну сторону водители смогут по улицам:
— Володарского. В направлении от улицы Мира к улице имени Чуйкова;
— Ленина. В направлении от улицы имени Чуйкова к улице Мира;
— Пушкина. В направлении от улицы Ленина к Володарского.
В конце декабря прошлого года МБУ «Северное» начало готовить проектную документацию для изменения дорожной схемы в центре города. В администрации города уверены, что изменения на дорогах облегчит жизнь не только рядовым автомобилистам, но и водителям коммунальной техники.
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