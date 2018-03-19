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Рудковская меняет купальники как перчатки
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Рудковская меняет купальники как перчатки 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Уже неделю Яна Рудковская с семьей отдыхает на Мальдивских островах в отеле Jumeirah Vittaveli. Неделя пребывания в вилле на воде для четверых гостей обходится в 500 000 рублей (и это без питания!). Но для именитых постояльцев владельцы, конечно, делают скидки. Рудковская и Плющенко не случайно отправились на райские острова. В конце марта прославленный фигурист откроет здесь первый каток. «21 марта Женя @plushenkoofficial откроет здесь первый в истории каток на Мальдивах! Местоположение арены -океан!Креативно, оригинально и просто невероятно!Мальдивцы ждут этого очень, говорят что в связи с этим смотрели Олимпиаду и болели за наших девочек -фигуристок и нашу сборную по хоккею!», — сообщила Яна в своем микроблоге.
Пока супруг занимается делами, Рудковская проводит время с детьми у воды. Судя по снимкам, которыми делится Яна в своем микроблоге, она не скучает: несколько раз в день она меняет купальники и устраивает фотосессии. За неделю отдыха Рудковская продемонстрировала шесть купальников, каждый из которых идеально на ней сидит. Фурор среди поклонников произвел красный купальный костюм с глубоким декольте. В комментариях интересуются, где можно приобрести такую модель и делают множество комплиментов Яне.
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