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Скидку на оплату услуг эвакуации машин предлагают ввести в Нижнем Новгороде
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Скидку на оплату услуг эвакуации машин предлагают ввести в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Заксобрания, такое предложение содержится в проекте изменений в закон «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств», обсуждение которого состоялось 19 марта, в понедельник, на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству.
Согласно содержанию документа, спецорганизациям предлагается дать право устанавливать скидку при оплате стоимости перемещения и хранения автомобиля до момента его возврата со специализированной стоянки.
«В рамках публичных консультаций компании выступили с инициативой предоставления гражданам льгот при оперативной оплате — в месячный срок с момента получения квитанции», — пояснил председатель комитета Владимир Солдатенков.
Кроме того, изменения в закон определяют требования к специализированным организациям, в том числе по оснащению эвакуаторов видеорегистратором и аппаратурой спутниковой навигации, осуществляющей передачу в режиме реального времени информации о местоположении и движении эвакуатора.
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