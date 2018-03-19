Скидку на оплату услуг эвакуации машин предлагают ввести в Нижнем Новгороде

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Заксобрания, такое предложение содержится в проекте изменений в закон «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств», обсуждение которого состоялось 19 марта, в понедельник, на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно содержанию документа, спецорганизациям предлагается дать право устанавливать скидку при оплате стоимости перемещения и хранения автомобиля до момента его возврата со специализированной стоянки.

«В рамках публичных консультаций компании выступили с инициативой предоставления гражданам льгот при оперативной оплате — в месячный срок с момента получения квитанции», — пояснил председатель комитета Владимир Солдатенков

Кроме того, изменения в закон определяют требования к специализированным организациям, в том числе по оснащению эвакуаторов видеорегистратором и аппаратурой спутниковой навигации, осуществляющей передачу в режиме реального времени информации о местоположении и движении эвакуатора.