В своей новой работе Бэнкси поддержал художницу из Турции, севшую в тюрьму за «радикальную» иллюстрацию

Он вернулся. Бэнкси снова в Нью-Йорке — впервые с 2013 года — и на этот раз украшает своей работой знаменитую стену Houston Bowery Wall в самом центре города. Последний штрих британского мастера-анонима — это громкий проект в поддержку Зехры Доган, художницы и журналистки из Турции

Картина представляет из себя множество отметок на пустой стене — имитируя то, как заключенные вычеркивают дни, проведенные за решеткой, ведя таким образом календарь. Один из таких квадратных рисунков — портрет Доган за решеткой, где одна из железок — это карандаш.

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Надпись в правом нижнем углу стену — название полотна «Свободу Зехре Доган!»

Портрет Зехры Доган за решеткой

В марте 2017 года суд в Турции приговорил Зехру Доган к почти трем годам лишения свободы из-за нарисованной ею иллюстрации: она изобразила акварелью фотографию разрушенного турецкими военными города Нусайбин , населенного курдами. Этот город был разрушен в 2015 году, а через два года художница выложила иллюстрацию, на которой поверх разрухи нарисованы турецкие флаги, в свои социальные сети через Инстаграм.

Год назал, Зехра Доган была посажена в тюрьму за то, что изобразила вот эту акварель фотографии, которую увидела в газете […]

— Бэнкси

Судя по всему, артистке дали тюремный срок за симпатию к политическим мотивам Курдов — власти подозревали ее в принадлежности к « Рабочей партии Курдистана », организации, выступающей за автономию одноименного региона и признанной в Турции террористической.

Каждую ночь Бэнкси будет проектировать в огромном разрешении полотно Доган прямо над своей работой, чтобы привлечь внимание к ее тюремному сроку.

«Я очень ей сопереживаю. Мне приходилось рисовать вещи, куда более заслуживающие наказания.»