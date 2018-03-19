Замглавы МИД РФ обсудил с советником президента Ирака ситуацию вокруг Иракского Курдистана

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Ситуацию вокруг Иракского Курдистана, в том числе в контексте парламентских выборов в мае в Ираке , обсудили в понедельник спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и советник президента арабской республики Муафак Ахмед. Об этом сообщили в МИД РФ.

Ахмед находился в Москве в качестве наблюдателя на выборах президента России.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с упором на развитие обстановки в Ираке и ситуации вокруг Иракского Курдистана, в том числе в контексте предстоящих в мае общеиракских парламентских выборов, а также задач постконфликтного восстановления страны", — отметили в российском дипведомстве.