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«Управляйками» Владивостока, плохо убравшими снег на придомовых территориях, занялась прокуратура
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«Управляйками» Владивостока, плохо убравшими снег на придомовых территориях, занялась прокуратура 

Prim.News 4 часа назад
Прокуратура проверяет придомовые территории.
За недобросовестную работу во время снегопада управляющим компаниям Владивостока придётся ответить перед городской прокуратурой. Среди «плохишей» — УК «Влад Дом», «Уют», «Жилищные услуги», управляющая компания Первомайского района, «Комплекс коммунальных услуг», управляющая компания Фрунзенского района, УК «Эту», управляющая компания Советского района, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
На минувшей неделе прокуратура города совместно с административно-территориальными управлениями выезжали на проверки придомовых территорий. Те управляющие компании, которые не обеспечили своевременную уборку снега и наледи, привлекают к административной ответственности.
Помимо управляющих компаний к ответственности будут привлечены также ТСЖ и ЖСК. К примеру, плохо убрали снег ТСЖ Ленинского района: дома по адресам Шилкинская, 4, 5, 6, 11, 11а и 56, Толстого, 38, 40, 43, 43а и 44, Партизанский проспект, 28. Также в число нарушителей вошло ТСЖ «Аврора» с домом № 17 по улице Авроровской во Фрунзенском районе. По всем перечисленных адресам не были очищены дорожки, лестницы и даже входы в подъезды. Между тем, кроме всего перечисленного УК и ТСЖ обязаны также принимать меры по уборке сосулек с крыш домов, а также ограждению опасных участков, на которые они могут упасть.
«Прокурором Первореченского района подготовлено 20 материалов на УК, ТСЖ и ЖСК за неубранные вовремя снег и наледь. Среди нарушителей оказались УК Первореченского района с домами по Сабанеева, 19, 21 и 23, Постышева, 45, 49 и 19, Луговой, 64, 68 и 70, управляющая компания «Жилищные услуги» с домами № 94 и 136 по Океанскому проспекту, а также ЖСК «Мечта» (проспект 100-летия Владивостока, 72), ЖСК «Рассвет» (проспект 100-летия Владивостока, 70), ТСЖ «Аркада Хаус» (Ильичева, 4), ТСЖ «Острякова, 28», ТСЖ «Юпитер» (Амурская, 82), ТСЖ «Девяностый» (Океанский проспект, 90), ТСЖ «Надежда» (Фирсова, 8-б), ТСЖ «Сабанеева, 15» и управляющая компания «Океан» (2-я Круговая, 11)», — сообщили в АТУ Первореченского района.
Есть среди обслуживающих организаций и те, кто вовремя убрал снег и наледь, и со своим обязанностями справился хорошо. Это ТСЖ Сабанеева, 13, где не только очистили подходы к домам, тротуары, но и всю проезжую часть на своей территории. Достойно справились с уборкой снега управляющая компания «Дальневосточные коммунальные системы» и муниципальная управляющая компания «Центральный». Положительно оценена работа ТСЖ «Берег» с домом № 52 по улице Станюковича и управляющая компания 71-го микрорайона.
К слову, помимо управляющих компаний меры по уборке снега и наледи обязаны также принимать компании и организации всех форм собственности. За непринятие мер им тоже грозит административная ответственность.
«Недобросовестные компании и организации выявляем как в ходе ежедневных плановых обходов территорий, так и по жалобам жителей: такие сообщения поступают в администрацию города, в том числе Единую дежурную диспетчерскую службу», — добавили в административно-территориальном управлении Фрунзенского района Владивостока.
Специалисты также подчеркнули, что много жалоб от горожан поступает и на санитарное состояние Спортивной набережной Владивостока. По сообщению граждан, арендатор не принимает должных мер по уборке снега и наледи. С целью проверки и принятия соответствующих решений на место уже выехали специалисты.
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