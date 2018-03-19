Аббас вновь обвинил ХАМАС в покушении на премьера Хамдаллу

Сами исламисты отрицают причастность к взрыву, который 13 марта прогремел на пути следования главы палестинского правительства, приехавшего в анклав в сопровождении шефа спецслужб Маджида Фараджа.

"Мы поздравляем двух наших братьев с тем, что они пережили это греховное и презренное нападение, которое осуществило против них движение ХАМАС в секторе Газа", — сказал Аббас, выступая в Рамаллахе перед соратниками по правящему движению ФАТХ

ХАМАС осудил нападение на кортеж Хамдаллы и призвал правоохранительные органы Газы как можно скорее найти виновных в инциденте, который угрожает процессу межпалестинского примирения.

ХАМАС последние десять лет правит в секторе Газа в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, военных конфликтов и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.