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Philips тестирует технологию Li-Fi в офисах
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Philips тестирует технологию Li-Fi в офисах 

Hi-News.ru 4 часа назад
Фото: Hi-News.ru
Компания Philips объявила, что начала тестирование своей технологии Li-Fi (Lighting Fidelity) в офисах французской инвестиционной компании Icade. В данный момент Li-Fi обеспечивает сотрудникам широкополосный доступ в Интернет с помощью светодиодов, передающих информацию на скорости до 30 Мбит/с через световые волны.
В офисах компании Li-Fi пока работает через специальные USB-донглы, оснащённые встроенными модемами. Чтобы воспользоваться сетью Li-Fi, пользователю необходимо подключить устройство к своему компьютеру. Для доступа к сети донгл использует инфракрасную связь, что гораздо безопаснее и надёжнее Wi-Fi. Связь по видимому свету работает путём переключения подачи напряжения на светодиоды на очень высокой частоте, которая незаметна для человеческого глаза.
У Li-Fi имеется ещё ряд преимуществ. Например, эта сеть может работать в условиях, где использование Wi-Fi может помешать корректной работе оборудования. Поскольку для передачи данных в Li-Fi используется свет от диодов, технологию можно успешно применять под водой.
Тем не менее, несмотря на все перспективы, сложности с повсеместным внедрением Li-Fi тоже могут возникнуть, ведь у неё имеются и недостатки. Например, через стену сигнал сети не передаётся, а это значит, что для передачи информации необходима прямая видимость, что уже усложняет оснащение Li-Fi-сетью большого здания, в котором имеется множество отдельных помещений. Тем не менее технология определённо имеет право на жизнь. Весьма интересно будет понаблюдать за тем, как она будет развиваться в дальнейшем.
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