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Постпред России предупредил о последствиях отказа США от ратификации ДВЗЯИ
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Постпред России предупредил о последствиях отказа США от ратификации ДВЗЯИ 

РИА Новости 4 часа назад
Пересмотр Вашингтоном планов о присоединении к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) ставит под вопрос будущее договора и усилия по созданию его верификационного механизма, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Выступая на 50-й сессии рабочей группы по вопросам проверки подготовительной комиссии организации ДВЗЯИ, Ульянов отметил, что контрольные механизмы в рамках договора могут полноценно функционировать только после его вступления в силу. По его словам, страны-подписанты договора исходили из того, что верификационный механизм должен быть в полной готовности к моменту вступления договора в силу.
"В первую очередь, наши расчеты строились с надеждой на скорую ратификацию ДВЗЯИ Вашингтоном, за которым последуют и другие ключевые для договора государства. Недавний отказ США идти на ратификацию ДВЗЯИ нанес по работе подготовительной комиссии сильнейший удар", — заявил Ульянов.
По его словам, для России и других государств, которые ратифицировали ДВЗЯИ, договор стал неотъемлемым элементом обеспечения международной безопасности и стабильности.
"Пересмотр Вашингтоном линии в отношении ДВЗЯИ ставит под вопрос не только будущее Договора, но и многолетние усилия по созданию его верификационного механизма. Не уверены, что в этих условиях работа по формуле "бизнес как всегда" себя оправдает. Необходимо будет тщательно осмыслить качественно новую ситуацию и при необходимости подкорректировать линию дальнейших действий", — заявил дипломат.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году президент Барак Обама заявил о намерении добиваться ратификации договора в США к 2016 году, однако этого так и не произошло.
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