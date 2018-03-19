Постпред России предупредил о последствиях отказа США от ратификации ДВЗЯИ 

"В первую очередь, наши расчеты строились с надеждой на скорую ратификацию ДВЗЯИ Вашингтоном, за которым последуют и другие ключевые для договора государства. Недавний отказ США идти на ратификацию ДВЗЯИ нанес по работе подготовительной комиссии сильнейший удар", — заявил Ульянов.

Выступая на 50-й сессии рабочей группы по вопросам проверки подготовительной комиссии организации ДВЗЯИ, Ульянов отметил, что контрольные механизмы в рамках договора могут полноценно функционировать только после его вступления в силу. По его словам, страны-подписанты договора исходили из того, что верификационный механизм должен быть в полной готовности к моменту вступления договора в силу.