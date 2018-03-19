Кинологи Калининградского Клуба служебного собаководства ДОСААФ России провели открытый урок для школьников

Кинологи Калининградского Клуба служебного собаководства ДОСААФ России провели открытый урок для учащихся школы № 25 г. Калининграда в рамках патриотического мероприятия «Герои XXI века». Они рассказали о славной истории и деятельности старейшей кинологической организации области, которой 22 января 2018 года исполнилось 63 года. Клуб известен не только в регионе, но и далеко за его пределами, является членом Российской кинологической федерации (РКФ) и через нее входит в Международную кинологическую ассоциацию (FCI). Сегодня Клуб объединяет владельцев собак более пятидесяти пород, организует занятия в спортивных секциях и группах по различным видам дрессировки, проводит выставки различного ранга — от региональных до международных.

Комментировала и вела показательные выступления судья РКФ — FCI по породам и судья по рабочим качествам и спорту с собаками Инга Ландау. Ее рассказ о многообразии пород и возможности заниматься спортом с собаками любых пород с большим интересом слушали школьники. После этого Инга Ландау показала элементы общего курса дрессировки (ОКД) со своим цвергшнауцером Ваней. Попутно она поясняла особенности взаимоотношений человека и собаки.

Анжелика Колодина со своим цвергпинчером Фадеем представила фристайл (танцы с собаками). Два самых миниатюрных участника открытого урока чихуахуа Персик и Пуговка по команде своей хозяйки Елены Чемерко показали элементы синхронного выполнения команд по послушанию и некоторые танцевальные «па».

Отличную работу по послушанию и задержанию нарушителя с немецкой овчаркой Вандой продемонстрировали Артем Бакаев и судья по рабочим качествам собак и спорту Константин Ильенко. Великолепная Ванда — участница и призер многих российских и международных соревнований. Особенно впечатлила ребят роль фигуранта, которую привычно исполнил Константин Ильенко.

От имени педагогов и учащихся, директор школы Виктория Солнышкина, поблагодарила группу кинологов Калининградского клуба служебного собаководства ДОСААФ России за интересный урок и выразила уверенность в том, что клуб и школа станут сотрудничать на постоянной основе.