Яков Миркин: Ключевая цель — качество и продолжительность жизни

Существуют сотни инструментов подстегнуть экономику. Но это холодные, инженерные решения. Их легко придумать и применить. Но чем больше думаешь, почему мы «тормозим», тем больше понимаешь, что причины замедлений у нас в головах, в наших представлениях о «человеке экономическом».

Сейчас в центре государственного регулирования вороватый, не любящий работать человек, вечно обходящий закон, стремящийся не платить налоги и мечтающий только об одном — увести рубли в валюту, а если он в бизнесе, то за рубеж. Из-за этого стремительно растущее административное бремя, горы правил и проверок, обвинительный уклон, базы данных, в которые хочется запихнуть всё и обо всех. Бизнес, средний класс как будто железом закованы. Даже высшие чиновники, когда слышат о стимулах, машут руками — выведут, сбросят в валюту, обойдут налоги, украдут и отщипнут.

Любое решение в макроэкономике проверять по тому, как оно отразится на том, как и сколько живут люди

А есть ли другое понимание «экономических людей»? Да, конечно, как стремящихся по природе своей к действию, к скорости, к инновациям. Как желающих расти, строить имущество своей семьи у себя дома, на долгие годы вперед. Как полных идей. Как тех, кому нужно в первую очередь помогать, стимулировать, содействовать, а уже потом хмуро надзирать и бить по рукам, если что. Такой взгляд — это другая экономическая политика. В ее центре простой принцип: «все, кто готов двигаться, принимать на себя риски, заваливать нас новыми идеями и продуктами, должны кожей ощущать, что им помогают во всём и всегда, автоматически». Не под асфальтом живем.

Если так, мы быстро всё сделаем. Будут и темпы роста в 4-7 процентов, и высокие технологии, и, самое главное, благосостояние для всех.

Ключевая цель — качество и продолжительность жизни. 72,6 года в России (2017 год) — 96-е место в мире. Всё, что делается, любое решение в макроэкономике проверять по тому, как оно отразится на том, как и сколько живут люди. У нас один из самых крупных в мире разрывов между тем, сколько живут женщины и мужчины. Женщины больше на 10,5 года! В театрах почти нет пар за семьдесят. Вместо них вдовы.

Проблема рождаемости? А зачем рожать, если ребенок стал тяжелым финансовым бременем для семьи? Зачем, если убыль рабочих мест в 2012-2016 годах 1,7 миллиона (без малого бизнеса)? Зачем, если в экономике ни шатко, ни валко, а бывает, что и очень шатко? Как важно всё это менять! Не думать тоннами, мегаваттами и кубометрами. Десятилетиями они рассматривались в стратегиях как главная цель. Качество, продолжительность жизни — вся экономическая политика должна быть подчинена прежде всего им. И росту рождаемости.

У нас человеческое опустынивание центральных районов и Северо-Запада России, ее исторического ядра. Других регионов. Средние и малые поселения в большинстве своем умирают. Сжимается их социальная инфраструктура. Все — в Москву Петербург или в города-миллионники: там жизнь, деньги, рабочие места и муравейники на окраинах. Стало не стыдно строить трущобы из десятков этажей. Но это неправильно. В основе роста в 4-7 процента свободное перемещение, равенство условий жизни, если позволяет климат, сотни тысяч мест, где могут с удобством расположиться молодые, активные семьи. И накапливать дома, землю (ее очень много), имущество.

Как же это сделать?

Всё просто. Стимулировать — в каждом экономическом инструменте. На первом месте стимулы, а не наказания и вычеты, содействие росту, модернизации, внутреннему спросу населения.

Какие стимулы? Нормализация процента, доступнее кредит (прежде всего в регионах, малому и среднему бизнесу, в массовой жилищной ипотеке). Умеренно ослабленный курс нацвалюты (без него не обошлось ни одно «экономическое чудо»). Очень сильные и простые налоговые стимулы за рост и модернизацию, снижение налогового бремени. Когда фиск — это 37-39 процентов ВВП, быстро расти нельзя.

Подавление немонетарной инфляции, замораживание цен и тарифов, регулируемых государством (это уже было в 2017 году). Бюджетный маневр, поворот ЦБ — больше денег среднему и малому бизнесу в регионах. Его доля в хозяйстве в 20-25 процентов очень мала. Ускоренная амортизация. Быстрое снижение административного бремени. Максимум льгот для прямых иностранных инвестиций (вместо поощрения кэрри-трейд и финансовых спекуляций). Импортные тарифы, толкающие к переносу заводов в Россию. Новый бюджетный федерализм, больше денег оставлять на местах, свободная иммиграция в Россию тех, чьи семьи хотя бы в третьем поколении жили в ее границах. И, конечно, вложения в скоростную инфраструктуру, связывающую страну.

Все это осторожно, системно, чтобы не было вреда, шоков. С администрацией развития. С разгосударствлением при темпах роста выше 3,5-4 процента. Сегодня роль государства в экономике и банках до 70 процентов избыток, свинцовый груз. Демонополизация, рыночная среда, защита собственности — без этого мы никогда не будем в первых.

Всё вместе животворная почва для каждого, кто готов действовать у себя дома. Меньше рисков. Обновляй. Вкладывайся надолго. Оставляй, а не вывози капитал.

Это возможно? Да, конечно. Если элиты Российского государства решат сделать то, что когда-нибудь будет называться «экономическим чудом в России» 2020-х годов. Не мы первые, не мы последние. 15-20 стран уже сделали это после второй мировой. Вошли (или войдут) в «золотой миллиард». Как это делается — никаких секретов нет.