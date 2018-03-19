«Эксперт-Лизинг» открыл представительство в Санкт-Петербурге 

Компания «Эксперт-Лизинг», основанная в 2006 году в Челябинске, расширила географию своего присутствия. Представительство компании открылось в Санкт-Петербурге — в бизнес-центре Pulkovo Star по адресу: Пулковское ш., д. 28А, оф. 1204.
Как сообщили в компании, Санкт-Петербург стал 12-м городом, где открылось ее подразделение. Представительства компании работают также в Москве, Челябинске, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, Тюмени и Уфе. В 2018 году «Эксперт-Лизинг» продолжит развитие сети представительств в крупнейших городах страны.
«Эксперт-Лизинг» уже имеет опыт финансирования клиентов в Северной столице, однако ранее договоры лизинга заключались дистанционно через московский и другие офисы продаж, уточняют в компании.
Новое представительство оказывает все виды лизинговых услуг, в том числе по программам льготного лизинга Минпромторга России.