«Эксперт-Лизинг» открыл представительство в Санкт-Петербурге

Компания «Эксперт-Лизинг», основанная в 2006 году в Челябинске , расширила географию своего присутствия. Представительство компании открылось в Санкт-Петербурге — в бизнес-центре Pulkovo Star по адресу: Пулковское ш., д. 28А, оф. 1204.

Ижевске, Перми, Самаре, Тюмени и Как сообщили в компании, Санкт-Петербург стал 12-м городом, где открылось ее подразделение. Представительства компании работают также в Москве , Челябинске, Екатеринбурге Казани , Нижнем Новгороде, Новосибирске Уфе . В 2018 году «Эксперт-Лизинг» продолжит развитие сети представительств в крупнейших городах страны.

«Эксперт-Лизинг» уже имеет опыт финансирования клиентов в Северной столице, однако ранее договоры лизинга заключались дистанционно через московский и другие офисы продаж, уточняют в компании.