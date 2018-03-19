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Власти Северной Осетии назначили официального представителя региона в Крыму
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Власти Северной Осетии назначили официального представителя региона в Крыму 

ТАСС 4 часа назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 19 марта. /ТАСС/. Заслуженного архитектора Крыма, фотохудожника Валерия Савлаева назначили официальным представителем Северной Осетии в Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.
Указ о назначении известного представителя крымских осетин на эту должность накануне подписал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
"В Республике Крым проживают много достойных выходцев из Северной Осетии. И мы не должны оставаться в стороне от их жизни, их проблем. Сегодня, когда полуостров вернулся в состав России, есть насущная потребность наладить более тесную связь с проживающими там многие годы представителями осетинской диаспоры, да и со всеми крымчанами. Такую задачу перед нами поставил глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, нам вместе предстоит большая работа", — сказал на встрече с Савлаевым полномочный представитель Северной Осетии при президенте РФ Борис Джанаев.
Он также пояснил, что особый упор будут делать на укрепление культурных связей. В частности, в ближайшее время начнется подготовка Дней республики в Крыму — мероприятие должно пройти в этом году. Савлаев поблагодарил за оказанное ему доверие представлять интересы региона в Крыму.
"Приложу максимум усилий, чтобы справиться с поставленными задачами. История Крыма тесно связана с историей осетинского народа. Между двумя субъектами есть немало точек соприкосновения, которые необходимо развивать. Это история, культура, наука, экономика, тем более, что между Республикой Крым и РСО-Аланией уже подписано соглашение о сотрудничестве, города Владикавказ и Беслан являются побратимами Ялты и Гурзуфа", — отметил Савлаев.
Официальный представитель в Крыму также подчеркнул, что со стороны правительства полуострова есть заинтересованность развивать отношения с Северной Осетией и делать все, чтобы два субъекта России имели тесные и дружественные связи.
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