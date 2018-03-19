Накануне празника Наурыз посольство КНР в Казахстане устроило прием для соотечествеников

Астана , 19 марта / Синьхуа / — Накануне празника Наурыз посольство КНР Казахстане сегодня устроило торжественный прием для соотечествеников, проживающих в Казахстане.

На приеме посол КНР в Казахстане Чжан Ханьхуэй отметил, что под руководством ЦК КПК, ядром которго является Си Цзиньпин , весь китайский народ движется к цели осуществления «китайской мечты» о великом возрождении китайской нации. Огромное количество зарубежных соотечествеников также вносят уникальный вклад в достижение этой цели.

По словам посла, подавляющее большинство соотечествеников в Казахстане являются не только сторонниками и защитниками китайско-казахстанской дружбы на протяжений многих поколений, но и участниками и строителями взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Посол выразил надежду, что соотечественики в Казахстане продолжат вносить «позитивную энергию» в развитие китайско-казахстанских отношений.

В приеме приняли участие представители китайских эмигрантов-казахов, эмигрантов-уйгуров, эмигрантов-дуганцев, их потомков, а также представители этнических казахов, уйгуров и дуганцев из Китая.

Наурыз — это главный праздник в году как у тюрских, так и персидских народов. Его отмечают во всех странах Центральной Азии. Наурыз символизирует приход весны, пору обновления жизни. Наурыз отмечается 22 марта в день весеннего равноденствия. В дни празднования Наурыза готовится много еды, символизирующей достаток и изобилие. Праздник Наурыз всегда сопровождается массовым весельем. —0—