Редкие фото знаменитостей были сделаны 16-летним подростком, снимавшим закулисье рок-н-ролла

Брэд Элтерман (Brad Elterman) — профессиональный фотограф из Калифорнии. И его невероятно успешная карьера началась рано. Когда Элтерману было всего 16 лет, его фотографию Боба Дилана на концерте 1974 года опубликовали в журнале — так юный фотограф получил свой билет за кулисы рок-н-ролла.

В отличие от других фотографов, у Элтермана знаменитые музыканты и актеры выходили на снимках живыми и непринужденными. «Я не был рок-н-ролльным фотографом в традиционном понимании, потому что меня не интересовали снимки, как кто-то держит гитару. В то время все фотографы так делали, а мне было абсолютно наплевать на стандартные концертные фотографии. Я снимал за кулисами, именно там, где творились действительно волнующие истории. И такие фотографии журналы отрывали с руками».

40 лет спустя Брэд Элтерман верен себе, его стиль остался прежним. «Мало что изменилось. Многие издатели просят меня ничего не менять и снимать точно так же, как я это делал в 1977 году».

