О реакции Терезы Мэй на кампанию России против диссидентов, живущих в Великобритании

Неужели Владимир Путин проводит длительную и смертоносную кампанию, направленную на то, чтобы заставить замолчать российских эмигрантов, перебежчиков и диссидентов, живущих на территории Соединенного Королевства ? Вероятно, это самый серьезный вопрос, который стоит перед британским правительством после того, как Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервнопаралитического отравляющего вещества в Солсбери.

Ответное решение России о высылке 23 британских дипломатов было в равной степени неоправданным и ожидаемым. Ее мстительное и совершенно безосновательное решение пойти еще дальше и закрыть британское консульство свидетельствует о том, что режим Путина боится открытого общества и не желает считаться с интересами своих граждан.

Согласно одной из версий, момент для покушения на убийство Скрипаля и его дочери был выбран таким образом, чтобы подстегнуть рост националистических настроений и еще больше укрепить позиции Путина на президентских выборах. Согласно другой теории, чрезвычайно токсичное отравляющее вещество нервнопаралитического действия, которое однозначно было бы обнаружено и идентифицировано, было применено, чтобы унизить Великобританию и отправить сигнал о рискованности попыток противостоять России, которая якобы вернула себе статус великой державы.

Также ходят слухи о том, что Россию обвинили слишком поспешно и что разведывательные службы, возможно, незаметно пытаются подтолкнуть Великобританию к новой холодной войне — так же, как они втянули нас в иракскую военную кампанию.

Но все эти гипотезы далеки от истины. В переизбрании Путина никто не сомневается: он заранее позаботился о результатах президентских выборов. Западу хорошо известно о возродившихся амбициях Москвы , и ему не нужно о них напоминать. А в смысле мощи, охвата и влияния путинская Россия до сих пор остается лишь блеклой тенью Советского Союза. Путин — глава коррумпированного мошеннического режима, а вовсе не лидер некогда великой державы.

И у Путина уже есть криминальный опыт. Наиболее вероятным является то, что покушение в Солсбери — это часть более масштабной кампании, направленной против российских граждан, живущих в Великобритании, которых лично Путин считает предателями или врагами. Одна из целей — заставить их замолчать, чего бы это ни стоило. Другая цель — отправить устрашающий сигнал всем россиянам, живущим в России, сигнал о том, что, если бросить вызов российскому режиму, за это можно поплатиться жизнью.

Предполагаемое убийство Николая Глушкова , давнего критика Путина, которое произошло на прошлой неделе в Лондоне, стало 14-м в списке подозрительных смертей россиян на территории Великобритании, который был составлен в прошлом году изданием BuzzFeed. С большим опозданием, но правительство все же прислушалось к призывам Иветт Купер (Yvette Cooper) из Лейбористской партии расследовать возможную причастность российского государства к этим смертям.

Исключительную значимость покушения на Скрипаля вряд ли можно переоценить. Оно стало первым случаем применения химического оружия на европейской земле с 1945 года. Этот акт мог поставить под угрозу жизнь и здоровье тысяч британских граждан. Он доказал полное пренебрежение России к международному право и Уставу ООН . И, поскольку единственным возможным и правдоподобным объяснением является то, что он был санкционирован и одобрен Путиным и его окружением, этот акт представляет собой непосредственный вызов со стороны российского государства не только для Великобритании, но и для всех законопослушных стран.

Между тем растущие подозрения о том, что случай Скрипаля — это всего лишь очередной эпизод в серии смертоносных бесчинств, начавшихся с убийства бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко , поднимает серьезность этой проблемы на еще более высокий уровень. Очевидный вопрос: кто следующий? Именно поэтому в настоящее время сотрудники контртеррористических ведомств проводят беседы с россиянами, живущими в Великобритании, по поводу их безопасности.

На правительстве Терезы Мэй лежит огромная ответственность. Высылка российских дипломатов стала самым простым шагом. Мэй и ее министры должны сделать так, чтобы на британской земле больше не было совершено ни одного подобного убийства; чтобы было приложено максимум усилий с целью продемонстрировать причастность России к покушению на Скрипаля; чтобы за этим последовали надлежащие процедуры в Организации по запрещению химического оружия и ООН; чтобы наконец были приняты эффективные меры, которые позволят остановить приток грязных российских денег в Лондон; чтобы ключевые союзники, в частности Франция США , сначала усомнившиеся в выводах Великобритании, тоже проявили твердость.

Великобритания не сможет справиться с этим кризисом в одиночку. Если она хочет заставить Путина отступить, ей нужна поддержка ее друзей и союзников.