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Киркорову наплевать на объявившегося брата
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Киркорову наплевать на объявившегося брата 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Информация о том, что у короля российской эстрады Филиппа Киркорова может быть сводный брат, вызвала массу пересудов. Однако сам певец вряд ли оказался впечатлен этим известием.
Кровное родство Александра Матвеева и Филиппа Киркорова еще только предстоит выяснить при помощи ДНК-теста. Эксперты уверены, что ждать сенсационного итога подобной проверки не стоит. «Все что показывает таро — это пустота. Никаким кровным родственникам семейству Киркорова он не приходиться», — рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
"Более того, посмотрим на эту ситуацию глубже. Его мама никогда не соприкасалась с отцом Киркорова. Причем я имею ввиду физиологически. Были пару раз встречи, но не как мужчина и женщина. Просто на уровне социума. Александр Матвеем 100% не сам выдумал эту историю А корни всего этого идут от мамы. С ее стороны слова были проговорены, но с его стороны даже веры в это не было по сути никакой", — уверена экстрасенс.
Она считает, что сейчас эта скандальная история будет намеренно раскручиваться. «Волна будет подниматься выше. Он не остановиться на том, что сейчас говориться в прессе», — подчеркнула Марианна Абравитова. Однако Филиппу Киркорову сейчас явно не до каких бы то ни было родственников, даже если они будут настоящими, показали карты. «В его круг сложно попасть», — заметила таролог.
"И Александр Матвеев не попадет в его окружение. Даже если бы Матвеев и был бы его кровным родственником. Конечно позиция Филиппа резко отрицательная. Это не первая история в его жизни, и он совершенно не в шоке от такого поворота событий. Это абсолютно нормально и воспринимает это он тоже достойно", — рассказала экстрасенс.
"Со стороны Киркорова уже есть некая адаптация к таким случаем и историям. Он старается абстрагироваться и даже в некоторой степени отстраняться. Это касается и его отца в том числе", — добавила она.
"Мне показывает Матвеева карты как человека амбициозного и он хочет всеми силами вылезти на поверхность и использовать это семейное придание, чтобы добавить звезд в свою жизнь. Если же все же состоится экспертиза ДНК, то она конечно жен покажет результат. Могу сказать, что стараться Матвееву в этом направлении не стоит, финал истории абсолютно ясен", — заключила Марианна Абравитова.
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