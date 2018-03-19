Милонов ответил Макаревичу на «злобных дебилов»

По его мнению, известный музыкант мог прийти к такому оскорбительному для россиян заключению исключительно на основании анализа самого себя и своего окружения.

«Если он и его друзья — злобные дебилы, мне искренне их жаль, — цитирует парламентария «5 канал» . — Если к тому же жители района Квинс в Нью-Йорке для него являются добрыми и отзывчивыми парнями — либо господин Макаревич врёт, либо сошел с ума».

Милонов подчеркнул, что в любом случае какой бы ни была причина таких слов музыканта — ложь или безумие — «и то и другое является девиантным поведением».

Депутат также отметил, что если раньше «Машина времени» и её лидер пели «о хороших вещах», то сейчас они деградировали.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич оскорбительно высказался о россиянах после недавнего визита в США . По его мнению, в последние годы наши соотечественники превратились в «злобных дебилов».

При этом он считает, что американцы стали спокойнее, веселее и добрее нас.

«С нами происходит что-то ужасное», — резюмировал Макаревич.

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