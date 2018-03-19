«Минус 13? Хочу к вам!»: Дана Борисова соскучилась по Москве

Известная телеведущая уже несколько дней находится в Таиланде , куда она улетела отдохнуть от навалившихся на нее проблем. Правда, сама женщина призналась подписчикам в Инстаграме, что уже очень хочет вернуться в Москву , несмотря на то, что в России сейчас довольно холодно.

Российская телеведущая некоторое время назад объявила своим поклонникам о том, что отправляется отдохнуть на остров Самуи. И вот уже около недели аккаунт знаменитости практически каждый день обновляется фотографиями, сделанными на популярном курорте. Однако в одной из последних публикаций Борисова призналась фанатам, что очень хочет вернуться домой, несмотря на существенную разницу между погодой в Москве и Таиланде. «Неужели в Москве правда минус 13? Хочу к вам! Если честно, правда хочу»

Практически все подписчики знаменитости в один голос стали убеждать ее, что не нужно так торопиться. Они отметили, что Дане нужно наслаждаться отдыхом, пока ей представилась такая возможность и не думать о проблемах, которые снова могут свалиться на женщину по возвращении на родину. «Да, очень холодно» «Да в Москве холодно, но солнечно» «Вам очень к лицу море! Не спешите в Москву!» «Ну, странно удивляться минусовой температуре в Москве в такое время года. Вроде не в Таиланде живем» «Лучше грейтесь, в Москве холодно» «Отдых тебе на пользу, как быстро и заметно похорошела! Уверенна, в Москве по тебе тоже многие скучаю» «Лучше там сиди, холода что-то надоели» Правда, часть Интернет-пользователей посчитали слова Борисовой обычным фарсом и обвинили ее во лжи, заявив, что вряд ли телезвезда действительно хочет покидать теплое побережье и шикарные гостиницы острова.

Кстати, несколько дней назад, после очередной публикации Даны, многие ее фанаты отметили, что приятное времяпрепровождение только пошло ей на пользу.