Сотрудники Кавказского заповедника установили 11 фотоловушек для слежки за леопардом

МАЙКОП , 21 марта. / ТАСС /. Одиннадцать фотоловушек, дополнительно установленных в районе метеостанции Джуга на территории Адыгеи , помогут ученым Кавказского государственного биосферного заповедника контролировать передвижение переднеазиатского леопарда по имени Ахун, сообщил в среду ТАСС заместитель руководителя заповедника по научной работе Николай Ескин.

"Одиннадцать фотоловушек доставлены вертолетом в район метеостанции Джуга, где нами в конце февраля обнаружены следы леопарда. Несомненно, что это самец Ахун, выпущенный на волю в Кавказском заповеднике летом 2016 года. Предположительно, хищник сформировал здесь свой участок обитания. Благодаря этим дополнительно установленным фотоловушкам мы получим достоверную информацию о его поведении в дикой природе", — сказал он.

Фотоловушка представляет собой обычный фотоаппарат, который реагирует на движение или на инфракрасное излучение, а затем отправляет снятые изображения на мобильный телефон. В местах, где нет сотовой связи, устанавливают фотоловушки, которые сохраняют снимки на карту памяти. Их установка — процесс как дорогостоящий (стоимость одной оценивается в 19 тыс. рублей), так и трудозатратный. В общей сложности в заповеднике установили около 100 фотоловушек, пояснил Ескин.

"Сейчас в районе метеостанции толстым слоем лежит снег. Фотоловушки установлены нами на деревьях, камнях, звериных тропах. Они позволяют выяснить, каковы маршруты передвижения хищника по заповеднику, в каком он состоянии, самец это или самка, чем занимается, наличие кормовой базы. Фиксируются и передвижения других редких животных — рыси, лесного кота", — добавил замдиректора заповедника.