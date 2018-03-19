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Роуз Макгоуэн: «Вайнштейн хочет моей смерти»
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Роуз Макгоуэн: «Вайнштейн хочет моей смерти» 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
В новом интервью звезда «Зачарованных» сделала предположение о том, что Харви Вайнштейн был бы счастлив, узнав о ее смерти.44-летняя актриса, оказавшаяся в числе 50-ти жертв домогательств со стороны печально известного голливудского продюсера, также рассказала о постоянном преследовании и попытках запугивания. По словам Роуз, это началось с момента публичного признания, согласно которому Харви изнасиловал Макгоуэн в одном из отелей Парк Сити штата Юта в 1997 году.
В интервью Роуз добавила: «Он желает, чтобы я умерла. Это настоящий социопат. Я нисколько не боюсь, хотя мне следовало бы. Хуже Вайнштейна могут быть только его адвокаты. Их действия просто отвратительны. Не существует места, способного изменить этих людей в лучшую сторону. Их просто надо выгнать с этой планеты. Харви до сих пор считает, что не сделал ничего плохого».
По словам адвокатов продюсера, обвинения актрисы — ложь, не имеющая никаких правдивых доказательств. Отрицая обвинения других девушек, Эшли Джадд, Миры Сорвино и Дэрил Ханны, Вайнштейн заявил, что всегда считал такие сексуальные отношения происходящими по обоюдному согласию.
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