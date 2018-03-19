МИД РФ: заявление Совета ЕС об инциденте в Солсбери страдает спекулятивностью и бездоказательностью оценок

Москве вызывает недоумение поспешность, с которой страны-члены ЕС объявили о «крайне серьезном» отношении к домыслам британских властей о причастности Россия к трагическому инциденту. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с заявлением Совета ЕС по иностранным делам по инциденту в британском городе Солсбери, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как указывается в комментарии, заявление Совета ЕС по иностранным делам от 19 марта основано на британской версии произошедшего и, как следствие, «страдает той же спекулятивностью и бездоказательностью оценок».

«В документе нет ни слова о том, что Великобритания не направила нам никакой информации по обстоятельствам дела, отказалась совместно расследовать инцидент, взаимодействовать на двусторонней основе в рамках ОЗХО , или через Организацию в целом. Министры иностранных дел ЕС умолчали о том, что с результатами «расследования» Лондон не стал знакомить не то что собственных союзников — даже британских парламентариев во главе с лидером лейбористской партии Дж. Корбином», — говорится в комментарии.

«Совет ЕС игнорирует тот факт, что все химическое оружие в России было уничтожено. Это подтверждено ОЗХО в 2017 году. «Предъявлять», как от нас того требует ЕС, абсолютно нечего — никаких отравляющих веществ «Новичок» в России не производится и не хранится», — подчеркивают в МИД РФ.

«Возможно, Евросоюзу следует обратиться с этим требованием к самой Великобритании и ряду других-стран членов, где, видимо, продолжается разработка таких веществ. Рекомендуется есовским партнёрам начать с организации ознакомительного визита в правительственную лабораторию оружия массового поражения в британском Портон-Дауне, что в нескольких километрах от Солсбери», — отмечает МИД РФ.

При этом в МИД РФ указывают, что в Лондоне готовы на любые ухищрения, лишь бы отвлечь британцев от неудач на переговорном фронте с ЕС по условиям Brexit.