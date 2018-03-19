Параллельная история метрополитена: о чем писала «Вечерка» много лет назад

«Спартаковская» и «Горьковская». О проектах этих станций метро «Вечерка» сообщила 20 марта: про первую — в 1938 году, про вторую — в 1976-м.

Сегодня ни того, ни другого названия на схеме метрополитена не найдешь. В свое время обе станции были благополучно построены. Просто «Спартаковскую» еще в процессе работы переименовали в «Бауманскую» и в нишах вместо фигур гладиаторов установили статуи красноармейцев и рабочих (открыли станцию в 1944 году). А «Горьковская» под исходным названием приняла первых пассажиров в 1979 году, но с 1990 года мы знаем ее как «Тверскую», коей она остается и по сей день.

Раб разрывает цепи

«Закончила работу комиссия экспертов, назначенная Народным комиссариатом тяжелой промышленности СССР для рассмотрения архитектурных проектов станций третьей очереди метро По станции «Спартаковская» рекомендован проект архитектора Б. М. Иофана.

Архитектурный образ станции автор связал с ее названием, посвятив станцию Спартаку, поднявшему факел восстания рабов против римского угнетения. Образ революционера античного мира связан с героикой нашей социалистической эпохи В наземном павильоне станции «Спартаковская» автор запроектировал две скульптуры: раба, разорвавшего цепи, поднявшего меч и факел восстания, и скульптуру советских юноши и девушки, поднявших символ освобожденного труда и братства народов — серп и молот» (из «ВМ» 1938 г.).

Стройка рядом с трассой

«Горнопроходческие бригады СМУ № 7 Метростроя сегодня начали сооружение новой станции «Горьковская». В середине зала действующей станции «Пушкинская» пассажиры, вероятно, обратили внимание на широкие лестницы. В недалеком будущем, поднявшись по ним, можно будет совершить пересадку на станцию «Горьковская».

Новый метровокзал сооружается на Горьковско-Замоскворецкой линии между станциями «Площадь Свердлова» (после 1990 года — «Театральная». — «ВМ») и «Маяковская». Метростроевцам предстоит под Пушкинской площадью разработать забои и возвести огромные чугунные залы рядом с действующей трассой, по которой проносятся поезда.