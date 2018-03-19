Премьер Польши: ЕС должен дать общий решительный ответ на инцидент в Солсбери

"Мы говорили о возмутительной атаке при использовании химического оружия в Солсбери. ЕС должен дать решительный, а не только символический ответ", — сказал он, выразив надежду, что тема предполагаемого российского нападения будет обсуждаться на саммите Евросоюза.

"Мы за то, чтобы этот ответ был решительным и лучше всего, чтобы это был ответ всего ЕС. Это было нападение на территории всего ЕС и НАТО . Солидарный общий ответ необходим, чтобы российский агрессор знал, что не может позволить себе таким образом атаковать на территории НАТО и ЕС", — сказал Моравецкий, выступив за то, чтобы эта тема была отмечена в итоговом документе саммита ЕС.

Меркель, в свою очередь, отметила, что обсуждала дело Скрипаля с властями Великобритании и также ждет вынесения этого вопроса на обсуждение саммита ЕС. «Мы оба сегодня осудили применение яда в Великобритании, мы находимся на стороне Великобритании», — сказала она.

Экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.